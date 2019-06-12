На Яанов день нас ждут долгие выходные: не забывайте защитить свое имущество!

19 июня во всем мире отмечается День борьбы с кражами. В этом свете особенно уместно не забывать, что нам следует вести себя ответственно и не привлекать к себе незваных гостей.

Руководитель отдела рассмотрения ущерба компании Gjensidige Маарика Мюрк отмечает, что для воров часто неважно, насколько большой или маленькой, ценной или копеечной вам кажется какая-либо вещь. Крадут как тару, алкоголь, инструменты и дверные ручки, так и, разумеется, более дорогие вещи.

«Время показало, что крадут всё то, что кажется оставленным без присмотра, – сказала Мюрк. – Если вы планируете покинуть жилище на долгое время, необходимо закрыть как следует все двери и окна, поскольку бывают и такие случаи, когда в квартиру на последнем этаже проникают через балкон. В то же время следует проявлять осторожность, показывая другим планы на отпуск и рассказывая о своем отсутствии дома, поскольку социальные медиа оказались эффективным подспорьем и для воров».

На случай неожиданностей, к которым относятся также водопроводная авария и другие несчастные случаи, следует убедиться в том, что страхование жилья действует, поскольку, если во время вашего отсутствия дома что-то случится, вы, вероятно, получите помощь от страховой компании. Также следует застраховать и свою дачу, поскольку она тоже нуждается в защите.