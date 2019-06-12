12.06.2019, 09:50

На Яанов день нас ждут долгие выходные: не забывайте защитить свое имущество!

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Taskuvaras
TaskuvarasFoto: Anni Õnneleid

Празднование Яанова дня в этом году позволяет насладиться долгими выходными и съездить на отдых за город или даже за границу. Хотя праздники — это пора расслабления и радости для всех, стоит следовать некоторым рекомендациям, чтобы по возвращении вас не ждали неприятные сюрпризы.

19 июня во всем мире отмечается День борьбы с кражами. В этом свете особенно уместно не забывать, что нам следует вести себя ответственно и не привлекать к себе незваных гостей.

Руководитель отдела рассмотрения ущерба компании Gjensidige Маарика Мюрк отмечает, что для воров часто неважно, насколько большой или маленькой, ценной или копеечной вам кажется какая-либо вещь. Крадут как тару, алкоголь, инструменты и дверные ручки, так и, разумеется, более дорогие вещи.

«Время показало, что крадут всё то, что кажется оставленным без присмотра, – сказала Мюрк. – Если вы планируете покинуть жилище на долгое время, необходимо закрыть как следует все двери и окна, поскольку бывают и такие случаи, когда в квартиру на последнем этаже проникают через балкон. В то же время следует проявлять осторожность, показывая другим планы на отпуск и рассказывая о своем отсутствии дома, поскольку социальные медиа оказались эффективным подспорьем и для воров».

На случай неожиданностей, к которым относятся также водопроводная авария и другие несчастные случаи, следует убедиться в том, что страхование жилья действует, поскольку, если во время вашего отсутствия дома что-то случится, вы, вероятно, получите помощь от страховой компании. Также следует застраховать и свою дачу, поскольку она тоже нуждается в защите.

«Весьма полезную помощь оказывают электронные устройства для охранной сигнализации, а также соседский надзор, поскольку в многоквартирном доме или по соседству всегда кто-то находится дома, и надежный человек мог бы присматривать и за вашим жилищем. Да хотя бы просто почту забирать, если вы уезжаете надолго, – посоветовал специалист компании Gjensidige. – Всевозможные ценности и дорогую электронику также стоит спрятать. Владельцы загородного дома или коттеджа перед отъездом могут надежно закрыть на замок садовые тракторы и газонокосилки, садовый инструмент и другие средства, используемые в саду. Нельзя оставлять разбросанными даже тару и металлолом, который легко унести».

Передвигаясь на автомобиле, особенно при посещении уличных мероприятий, следует быть внимательными, чтобы ничего не оставалось в автомобиле на видном месте. Автомобильные стекла разбивают ради пачки сигарет, не говоря уже о цифровых камерах, телефонах, наручных часах и бумажниках. Окна и двери, разумеется, стоит держать закрытыми.

«Беря с собой телефон и бумажник, держите их в безопасном месте. Из задних карманов брюк вещи легко крадут. Когда же вещи находятся в руках, люди то и дело забывают их где-нибудь. Если вы не уверены в том, что какая-то ценная вещь потребуется на праздновании Яанова дня, лучше оставьте ее дома, в безопасном месте, – посоветовала Мюрк. – При передвижении на велосипеде всегда берите с собой колесный замок, чтобы в том случае, если вы продолжите движение пешком, транспортное средство было безопасно припарковано. Даже в том случае, если вы думаете, что всего лишь быстро заскочите в магазин. Мотивация при воровстве не всегда бывает финансовой – кому-то может захотеться, так сказать, подшутить, или кто-то может быть неспособен рассуждать трезво».

Оберегая свое имущество, мы снижаем вероятность совершения кражи и обеспечиваем себе большее спокойствие, поскольку мы сделали всё для того, чтобы обеспечить безопасность своего жилья и имущества.

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