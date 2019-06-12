На Яанов день нас ждут долгие выходные: не забывайте защитить свое имущество!

«Весьма полезную помощь оказывают электронные устройства для охранной сигнализации, а также соседский надзор, поскольку в многоквартирном доме или по соседству всегда кто-то находится дома, и надежный человек мог бы присматривать и за вашим жилищем. Да хотя бы просто почту забирать, если вы уезжаете надолго, – посоветовал специалист компании Gjensidige. – Всевозможные ценности и дорогую электронику также стоит спрятать. Владельцы загородного дома или коттеджа перед отъездом могут надежно закрыть на замок садовые тракторы и газонокосилки, садовый инструмент и другие средства, используемые в саду. Нельзя оставлять разбросанными даже тару и металлолом, который легко унести».
Передвигаясь на автомобиле, особенно при посещении уличных мероприятий, следует быть внимательными, чтобы ничего не оставалось в автомобиле на видном месте. Автомобильные стекла разбивают ради пачки сигарет, не говоря уже о цифровых камерах, телефонах, наручных часах и бумажниках. Окна и двери, разумеется, стоит держать закрытыми.
«Беря с собой телефон и бумажник, держите их в безопасном месте. Из задних карманов брюк вещи легко крадут. Когда же вещи находятся в руках, люди то и дело забывают их где-нибудь. Если вы не уверены в том, что какая-то ценная вещь потребуется на праздновании Яанова дня, лучше оставьте ее дома, в безопасном месте, – посоветовала Мюрк. – При передвижении на велосипеде всегда берите с собой колесный замок, чтобы в том случае, если вы продолжите движение пешком, транспортное средство было безопасно припарковано. Даже в том случае, если вы думаете, что всего лишь быстро заскочите в магазин. Мотивация при воровстве не всегда бывает финансовой – кому-то может захотеться, так сказать, подшутить, или кто-то может быть неспособен рассуждать трезво».
Оберегая свое имущество, мы снижаем вероятность совершения кражи и обеспечиваем себе большее спокойствие, поскольку мы сделали всё для того, чтобы обеспечить безопасность своего жилья и имущества.
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