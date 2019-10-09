На выходных впервые определятся чемпионы Таллинна по новому виду спорта

”Я очень рад, что открывшийся этой весной в Кесклинне парк для диск-гольфа сейчас уже принимает соревнования, которые одобрены Международной ассоциацией диск-гольфа. Нужно выразить признательность как за сам парк, так и за организацию соревнований Ныммескому диск-гольф клубу Drive In. Надеемся, что Ярвеский парк для диск-гольфа станет еще более популярным местом для занятия спортом и будет регулярно принимать международные соревнования”, — сказал старейшина района Кесклинн Владимир Свет.

В субботу и воскресенье впервые будут выявлены чемпионы Таллинна как среди мужчин, так и среди женщин, а также среди любителей, сениоров и юниоров. Соревнования в оба дня начнутся в 10.00. В каждый из дней будет сыграно по одному кругу. В воскресенье в 14.00 будут объявлены победители во всех категориях. Соревнования проходят при поддержке Управы района Кесклинн.

Ярвеский парк для диск-гольфа является крупнейшим в Таллинне. Он оснащен 18 корзинами, протяженность трассы составляет 1,7 километра. Парк находится в лесу около Вильяндиского шоссе и озера Юлемисте, куда можно попасть через парковку, находящуюся на перекрестке Вильяндиского шоссе и улицы Валдеку