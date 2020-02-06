На выходных в Хааберсти состоится праздник огня

По словам старейшины Хааберсти Андре Ханимяги праздник огня согреет и добавит света в темное время года. ”В амфитеатре для гостей выступят Эрик Кригер, Мийа Маргарита Унтера и Фофкин, а также станцует танцевальная группа Viisuveeretajad”,— рассказал старейшина.

”Только недавно встретили новый год под многочисленные фейерверки, решили пойти на встречу владельцам домашних животных и многим другим, и не устраивать на это раз фейерверк. Вишенкой на торте на нашем празднике будет завораживающее и зажигательное барабанное представление от Пеэтера Йыгиоя”, — продолжил Ханимяги и пригласил всех желающих прийти в субботу в амфитеатр.

Под руководством молодежных работников центра досуга Хааберсти дети и подростки смогут на празднике огня принять участие в захватывающем поиске сокровищ.

Мероприятие бесплатное!

Праздник огня организуют управа района Хааберсти и центр досуга Хааберсти.