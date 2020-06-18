На выходных в Хааберсти можно будет бесплатно сдать опасные отходы

По словам старейшины Хааберсти Андре Ханимяги в выходные у жителей будет возможность бесплатно и недалеко от дома сдать возникающие в домашнем хозяйстве опасные отходы. ”В Хааберсти приедет специализированный автомобиль, который по запланированному графику сделает остановки в четырнадцати различных пунктах”, — сказал старейшина и призвал жителей активно воспользоваться данной возможностью.

В пункт приема можно бесплатно сдать такие возникающие в домашнем хозяйстве опасные отходы, как батарейки и аккумуляторы, отходы масел, масляные фильтры, старые лекарства, упаковки от опасных отходов, отходы красок, клея, лаков и растворителей, остатки удобрений и пестицидов, ртутьсодержащие отходы, в т.ч. лампы дневного света, пришедшие в негодность электроприборы.

График движения и остановки автомобиля по сбору опасных отходов в Хааберсти 20 июня

10.00-10.30 на парковке перекрёстка Кадака тее и улице Рехе

10.40-11.10 на пустыре возле Астангу 48 (около пункта сбора упаковки)

11.20-11.50 перед магазином Гросси (Ярвеотса теэ 35b)

12.00-12.30 на парковке возле Ярвеотса Рими (Ыйсмяэ теэ 107a)

12.40-13.1 на парковке возле Нурменуку Рими (Эхитаяте теэ 107)

13.20-13.50 перекрёсток Пийбелехе и Кыргепинге (район Вескиметса)

14.00-14.30 на паровке Какумяэ Сельвер (Раннамыйса теэ 6)

14.40-15.10 на перекрёстке Кесккюла и Пикалиива

15.20-15.50 на перекрёстке Алемаа и Пикалиива

16.00-16.30 у пункта сбора упаковки на Веерисе 1

16.40-17.10 Какумяэ теэ / угол Вабаыхумуусеуми теэ (Возле ресторана Talleke ja Pullike)

17.20-17.50 на перекрёстке Какумяэ теэ / Соолахе теэ

18.00-18.30 в Тискре на перекрётске Вахепере / Талудевахе

18.40-19.10 на перекрётске Ханияла / Талудевахе