На выходных в Эстонии — очень жарко. Изнываете от жары или, наоборот, наслаждаетесь солнцем? Присылайте фото!
По прогнозам синоптиков, на выходных в Эстонии ожидается сильная жара. Столбик термометра перевалит за отметку в 30 градусов.
По прогнозам синоптиков, на выходных в Эстонии ожидается сильная жара. Столбик термометра перевалит за отметку в 30 градусов.
Сегодня днем — солнечно, без осадков. Ветер преимущественно восточный, северо-восточный 3-9 м/с, вечером станет северных направлений. Температура воздуха 27..31, на побережье местами 23°С.
Воскресенье, 28.07:
Ночью: Ясная погода. Ветер северных направлений 2-7 м/с. Температура воздуха 16..21°С.
Днем: Небольшая или переменная облачность, во второй половине дня местами возможен кратковременный дождь. Ветер северных направлений 2-7 м/с, вечером на северном побережье северо-восточный ветер порывами до 13 м/с. Температура воздуха 28..33, на побережье местами 24°С.
Уважаемые читатели, а как вы относитесь к жаре и как проводите время? Присылайте фото на rus@delfi.ee!
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