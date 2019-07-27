На выходных в Эстонии — очень жарко. Изнываете от жары или, наоборот, наслаждаетесь солнцем? Присылайте фото!

Сегодня днем — солнечно, без осадков. Ветер преимущественно восточный, северо-восточный 3-9 м/с, вечером станет северных направлений. Температура воздуха 27..31, на побережье местами 23°С.

Воскресенье, 28.07:

Ночью: Ясная погода. Ветер северных направлений 2-7 м/с. Температура воздуха 16..21°С.

Днем: Небольшая или переменная облачность, во второй половине дня местами возможен кратковременный дождь. Ветер северных направлений 2-7 м/с, вечером на северном побережье северо-восточный ветер порывами до 13 м/с. Температура воздуха 28..33, на побережье местами 24°С.

Уважаемые читатели, а как вы относитесь к жаре и как проводите время? Присылайте фото на rus@delfi.ee!