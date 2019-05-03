На выходных тысячи байкеров из связанного с криминалом мотоклуба заполонят дороги Эстонии: полиция призывает к осторожности!

В Эстонии члены клуба соберутся в Кристийне, где находится таллиннское подразделение. Поскольку речь идет о жилом районе, то полиция снабдила зарубежных гостей инструкциями по поведению, пояснила правила пребывания в общественном месте и основные положения закона.
”В связи с данным мероприятием мы пообщались также с коллегами из соседних стран и Европола. Партнеры предоставили нам обзор о происходивших ранее мероприятиях, которые прошли без инцидентов”, — сказал руководитель криминального бюро Пыхьяской префектуры Урмет Тамбре.
Поскольку после сходки состоится открытие сезона в Пярну, то количество байкеров, которые прибудут в Эстонию, будет больше обычного. В связи с этим полиция направит дополнительные силы в порты, где водителей будут проверять на трезвость, а также на шоссе Таллинн-Пярну.
”Просим автомобилистов считаться с тем, что дорогах появятся тысячи мотоциклов, прежде всего в Таллинне и Пярну. Дождливая и слякотная погода может усложнить дорожные условия, поэтому как водители мотоциклов, так и автомобилей должны быть внимательными и учтивыми в отношении друг к другу”, — сказал Тамбре.