На выходных тысячи байкеров из связанного с криминалом мотоклуба заполонят дороги Эстонии: полиция призывает к осторожности!

Также на улицы в усиленном составе выйдет полиция, которая будет следить за происходящим и обеспечивать безопасность. А безопасность не помешает, поскольку действующие в 22 странах Bandidos MC имеет криминальную славу. ”Мы — те, от кого наши родители нас предостерегали”, — гласит их слоган. В Скандинавии клуб известен как клуб, связанный с организованной преступностью.

В 1993-1997 годах в Швеции и Дании между мотоклубами Hells Angels и Bandidos разразилась нарковойна, в результате которой погибли 11 человек, были ранены 96 и было совершено 74 попытки убийства. В 2009 году глава шведского Bandidos на девять лет отправился за решетку. Чтобы отомстить свидетелям, он заминировал два автомобиля. В Дании разборки между байкерами вынудили правительство внести поправки к закону, по которым мотоклубы лишилсь права владеть недвижимостью и арендовать помещения для деятельности клуба.

Bandidos имеют криминальное прошлое и в Эстонии. В 2013 году совместными усилиями финской и эстонской криминальной полиции были задержаны члены клубов Bandidos и Cannonball MC, которые поставляли в Финляндию большие партии амфетамина, гашиша и экстази. В Финляндии занимающиеся наркотиками и вооруженные мотобанды играют существенную роль в организованной преступности.