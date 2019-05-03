03.05.2019, 12:10

На выходных тысячи байкеров из связанного с криминалом мотоклуба заполонят дороги Эстонии: полиция призывает к осторожности!

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Михкель Тамм
Михкель Тамм
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На выходных тысячи байкеров из связанного с криминалом мотоклуба заполонят дороги Эстонии: полиция призывает к осторожности!
„Me oleme need, kelle eest meie vanemad meid hoiatasid.” Nädalavahetusel kogunevad kurikuulsad motomehed Kristiine elamurajooni.Foto: Ilmar Saabas

На предстоящих выходных улицы Эстонии заполонят сотни байков, которые приедут на открытие мотосезона в Пярну и сходку скандинавского крыла международного мотоклуба Bandidos MC в Таллинне.

Также на улицы в усиленном составе выйдет полиция, которая будет следить за происходящим и обеспечивать безопасность. А безопасность не помешает, поскольку действующие в 22 странах Bandidos MC имеет криминальную славу. ”Мы — те, от кого наши родители нас предостерегали”, — гласит их слоган. В Скандинавии клуб известен как клуб, связанный с организованной преступностью.

В 1993-1997 годах в Швеции и Дании между мотоклубами Hells Angels и Bandidos разразилась нарковойна, в результате которой погибли 11 человек, были ранены 96 и было совершено 74 попытки убийства. В 2009 году глава шведского Bandidos на девять лет отправился за решетку. Чтобы отомстить свидетелям, он заминировал два автомобиля. В Дании разборки между байкерами вынудили правительство внести поправки к закону, по которым мотоклубы лишилсь права владеть недвижимостью и арендовать помещения для деятельности клуба.

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Bandidos имеют криминальное прошлое и в Эстонии. В 2013 году совместными усилиями финской и эстонской криминальной полиции были задержаны члены клубов Bandidos и Cannonball MC, которые поставляли в Финляндию большие партии амфетамина, гашиша и экстази. В Финляндии занимающиеся наркотиками и вооруженные мотобанды играют существенную роль в организованной преступности.

В Эстонии члены клуба соберутся в Кристийне, где находится таллиннское подразделение. Поскольку речь идет о жилом районе, то полиция снабдила зарубежных гостей инструкциями по поведению, пояснила правила пребывания в общественном месте и основные положения закона.

”В связи с данным мероприятием мы пообщались также с коллегами из соседних стран и Европола. Партнеры предоставили нам обзор о происходивших ранее мероприятиях, которые прошли без инцидентов”, — сказал руководитель криминального бюро Пыхьяской префектуры Урмет Тамбре.

Поскольку после сходки состоится открытие сезона в Пярну, то количество байкеров, которые прибудут в Эстонию, будет больше обычного. В связи с этим полиция направит дополнительные силы в порты, где водителей будут проверять на трезвость, а также на шоссе Таллинн-Пярну.

”Просим автомобилистов считаться с тем, что дорогах появятся тысячи мотоциклов, прежде всего в Таллинне и Пярну. Дождливая и слякотная погода может усложнить дорожные условия, поэтому как водители мотоциклов, так и автомобилей должны быть внимательными и учтивыми в отношении друг к другу”, — сказал Тамбре.

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