На выходных направление на тест на коронавирус не получить — семейные врачи отдыхают

"Взвешиваются различные варианты, и их обсудят на следующей неделе. Возможно, что начнут работать дежурные центры, которые смогут выдавать эти направления", — добавил Лятт.
"Хочу еще раз подчеркнуть то, что доверяйте своему семейному врачу. Семейный врач принимает это решение, кого тестировать. Сейчас у нас с тестированием проблем нет, у нас достаточно шпателей для проб и их еще прибавится", — подчеркнул медик.
Он также призвал общество относится к карантину с полной серьезностью, делать все, чтобы уберечься от этого вируса: "Воздерживайтесь по возможности от близких контактов, общайтесь через другие каналы, соблюдайте требования гигиены, носите маски, делайте все, чтобы уберечься от этого вируса. Для тестирования у нас необходимы определенные критерии, но у каждого семейного врача это все-таки личное решение, кого он допустит к тестированию. Пожалуйста, доверяйте своим семейным врачам".
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Коронавирус COVID-19
- Люди, которые подозревают у себя наличие коронавируса, должны позвонить своему семейному врачу или позвонить по телефону консультации семейного врача 1220 (+372 634 6630, если вы находитесь за границей). В случае необходимости, нужно воспользоваться номером экстренной помощи 112.
- Симптомы COVID-19 схожи с симптомами гриппа. Вирус может вызвать кашель, жар и затруднение дыхания.
- Лучшая защита от распространения заболевания - мыть руки и избегать контакта с людьми, у которых проявляются симптомы.
- После возвращения из зоны риска вы обязаны следить за состоянием своего здоровья в течение 14 дней, не выходя на работу и не посещая учебное заведение. В случае проявления симптомов заболевания немедленно обращайтесь к врачу.
- Узнайте больше о коронавирусе на веб-сайте Департамента здоровья!
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