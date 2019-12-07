На выходных на перекрестке Кристийне не будут работать светофоры

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В связи с заменой дорожного контроллера на перекрестке Кристийне в Таллинне светофоры не будут работать с 20:00 субботы до полудня воскресенья.