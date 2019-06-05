05.06.2019, 13:43

На выходных изменятся маршруты столичных автобусов линий 7, 15, 49 и 65


rus.delfi.ee
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На выходных изменятся маршруты столичных автобусов линий 7, 15, 49 и 65
Foto: Madis Veltman

В связи проведением мероприятия народного спорта - Таллинского народного заезда в субботу, 8 июня, с 8 до 18 часов и в воскресенье, 9 июня, с 8 до 20 часов закрываются для движения улицы Яэзи, Валукоя и Лыытса.

Во время проведения заезда меняются и маршруты автобусов. В обоих направлениях автобусы линий 7, 15, 49 и 65 пойдут в объезд по улице Суур-Сыямяэ, где появятся временные остановки: Двигатель — в районе перекрестка с улицей Лыытса (на обоих направлениях) и Каубаяама — на направлении к центру города до перекрестка с улицей Яэзи.

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