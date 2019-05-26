На встречу министров на высшем уровне в Токио вместо Кинго отправится Ратас

В интервью ERR Кинго заявила, что приглашение не было именным, поэтому отправиться в Токио рассказать о достижениях Эстонии в области инфотехнологий могут и другие министры: "Это приглашение адресовано не лично мне, так что может отправится кто-то другой, но сейчас еще не решили, кто туда поедет и поедет ли вообще".

Кинго не смогла прокомментировать, ищут ли возможного представителя от Эстонии именно на министерском уровне, она также не была уверена, c какой темой Эстонию ждут в Токио: "Я не углублялась в этот вопрос".

После запроса ERR Юри Ратас сообщил, что на встречу министров намерен отправиться сам.

На этой неделе Кинго заявила, что в качестве министра постарается как можно реже ездить в заграничные командировки, а на встречах будет разговаривать исключительно по-эстонски.