На встречу министров на высшем уровне в Токио вместо Кинго отправится Ратас

Эстония получила приглашение на встречу министров в сфере инфотехнологий, которая пройдет 7 июня в Токио в рамках предстоящего саммита Большой двадцатки, но министр внешней торговли и инфотехнологий Керт Кинго ехать в Японию отказывается, место Кинго представлять Эстонию отправится премьер-министр Юри Ратас, передает rus.err.ee.
В интервью ERR Кинго заявила, что приглашение не было именным, поэтому отправиться в Токио рассказать о достижениях Эстонии в области инфотехнологий могут и другие министры: "Это приглашение адресовано не лично мне, так что может отправится кто-то другой, но сейчас еще не решили, кто туда поедет и поедет ли вообще".
Кинго не смогла прокомментировать, ищут ли возможного представителя от Эстонии именно на министерском уровне, она также не была уверена, c какой темой Эстонию ждут в Токио: "Я не углублялась в этот вопрос".
После запроса ERR Юри Ратас сообщил, что на встречу министров намерен отправиться сам.
На этой неделе Кинго заявила, что в качестве министра постарается как можно реже ездить в заграничные командировки, а на встречах будет разговаривать исключительно по-эстонски.