16.03.2019, 10:50

На встрече высокого уровня, посвященной теме учителей, отметили целостность и продуманность системы образования Эстонии

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rus.delfi.ee
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Kodutööd. GAG
Kodutööd. GAGFoto: Karin Kaljuläte

На встрече высокого уровня ОЭСР, проходившей в четверг и пятницу в Хельсинки, звучали похвалы в адрес системы образования Эстонии. На международной встрече отметили целостность и продуманность эстонской системы образования и ее устойчивое развитие, сообщает Министерство образования и науки.

На двухдневной встрече обсуждались вопросы, связанные с управлением школой, дошкольным образованием и инновациями в образовании, а также способы создания устойчивой системы образования, в которой учителям и их развитию была бы отведена очень важная роль.

По словам канцлера министерства образования и науки Марта Лайдметса, представлявшего на встрече Эстонию, обратная связь для нашей страны, несомненно, важна, ведь помимо того, что нас ставят в пример, мы и сами можем учиться на примере других стран. ”Престиж профессии учителя и устойчивое развитие системы образования являются важными вопросами для многих государств. Эстонию выделили как страну, где для повышения престижа профессии педагога и профессионального уровня учителей прикладываются значительные усилия. Подъемное пособие для учителей, поддержка профессионального развития педагога, повышение зарплат в последние годы, а также учреждение государственных премий в области образования способствуют тому, что работа учителя все больше ценится в обществе, в этом мы служим примером другим странам”, — сказал Лайдметс.

”Выбранный нами курс уже дает первые плоды — представления о профессии учителя меняются, учителя чувствуют, что их ценят, молодые учителя получают финансовую поддержку”, — продолжил Лайдметс и подтвердил, что несмотря на то, что с нас хотят брать пример, мы все же еще далеки от достижения поставленных целей и нам предстоит еще много работы над повышением привлекательности профессии учителя. Представители государств, участвовавшие во встрече на высоком уровне, сошлись во мнении, что залогом успеха в этой области является последовательная работа, а также обмен опытом и лучшими практиками.

Пристальное внимание на встрече уделили и развитию дошкольного образования. Эстония отличается инклюзивной системой дошкольного образования, функции наших детских садов не ограничиваются только уходом за детьми, они являются полноценными учебными заведениями. Профессиональная подготовка педагогов наших дошкольных образовательных учреждений по сравнению со многими странами мира находится на высоком уровне.

В состав эстонской делегации помимо канцлера Марта Лайдметса входили также председатель правления Эстонского союза работников образования Реэмо Вольтри и председатель правления эстонского объединения профсоюзов вузов, научных учреждений и учреждений по развитию Universitas Владимир Вийес.

Встречу высокого уровня созвала Организация экономического сотрудничества и развития (OECD) совместно с министерством образования и культуры Финляндии и федерацией профсоюзов Education International. В прошлом году эта встреча проходила в Лиссабоне.

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