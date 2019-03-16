На встрече высокого уровня, посвященной теме учителей, отметили целостность и продуманность системы образования Эстонии

”Выбранный нами курс уже дает первые плоды — представления о профессии учителя меняются, учителя чувствуют, что их ценят, молодые учителя получают финансовую поддержку”, — продолжил Лайдметс и подтвердил, что несмотря на то, что с нас хотят брать пример, мы все же еще далеки от достижения поставленных целей и нам предстоит еще много работы над повышением привлекательности профессии учителя. Представители государств, участвовавшие во встрече на высоком уровне, сошлись во мнении, что залогом успеха в этой области является последовательная работа, а также обмен опытом и лучшими практиками.

Пристальное внимание на встрече уделили и развитию дошкольного образования. Эстония отличается инклюзивной системой дошкольного образования, функции наших детских садов не ограничиваются только уходом за детьми, они являются полноценными учебными заведениями. Профессиональная подготовка педагогов наших дошкольных образовательных учреждений по сравнению со многими странами мира находится на высоком уровне.

В состав эстонской делегации помимо канцлера Марта Лайдметса входили также председатель правления Эстонского союза работников образования Реэмо Вольтри и председатель правления эстонского объединения профсоюзов вузов, научных учреждений и учреждений по развитию Universitas Владимир Вийес.

Встречу высокого уровня созвала Организация экономического сотрудничества и развития (OECD) совместно с министерством образования и культуры Финляндии и федерацией профсоюзов Education International. В прошлом году эта встреча проходила в Лиссабоне.