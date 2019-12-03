На встрече лидеров НАТО премьер-министр Юри Ратас выразит уверенность в единстве и жизнеспособности альянса

Лидеры НАТО встречаются в Лондоне, чтобы отметить 70-летие альянса. На встрече будут обсуждаться изменения ближайших лет и проблемы, с которыми сталкивается НАТО в области сотрудничества союзников, коллективной обороны и развития политики сдерживания.

”Мы каждый день ощущаем, что продолжающееся уже 70 лет сотрудничество в рамках НАТО очень даже жизнеспособно, особенно в своих повседневных начинаниях, как политического, так и оборонного характера. Политика сдерживания НАТО работает стопроцентно. Самым важным доказательством этого является расширенное присутствие НАТО в нашем регионе — в Эстонии, Латвии и Литве”, — сказал премьер-министр Юри Ратас. По его словам, безопасность нашего региона надежнее, чем когда-либо прежде. ”Доказательством практической надежности трансатлантических связей является и тот факт, что Соединенные Штаты в последние годы увеличили свое присутствие в Европе и нашем регионе”, — добавил премьер-министр.

Рабочая сессия лидеров НАТО пройдет 4 декабря, в ходе нее руководители государств альянса сосредоточатся на темах инвестиций в оборону, укреплении методов сдерживания и обороны, а также на обеспечении безопасности за пределами альянса. Также лидеры НАТО обсудят глобальные вызовы и факторы риска, связанные с новыми технологиями.