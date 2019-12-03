03.12.2019, 11:30

На встрече лидеров НАТО премьер-министр Юри Ратас выразит уверенность в единстве и жизнеспособности альянса

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Jüri Ratas
Keskerakonna volikogu istung Foto: Henri-Kristian Kirsip

Премьер-министр Юри Ратас сегодня и завтра находится в Лондоне, где вместе с министром обороны Юри Луйком и министром иностранных дел Урмасом Рейнсалу принимает участие во встрече глав государств и правительств стран НАТО.

Лидеры НАТО встречаются в Лондоне, чтобы отметить 70-летие альянса. На встрече будут обсуждаться изменения ближайших лет и проблемы, с которыми сталкивается НАТО в области сотрудничества союзников, коллективной обороны и развития политики сдерживания.

”Мы каждый день ощущаем, что продолжающееся уже 70 лет сотрудничество в рамках НАТО очень даже жизнеспособно, особенно в своих повседневных начинаниях, как политического, так и оборонного характера. Политика сдерживания НАТО работает стопроцентно. Самым важным доказательством этого является расширенное присутствие НАТО в нашем регионе — в Эстонии, Латвии и Литве”, — сказал премьер-министр Юри Ратас. По его словам, безопасность нашего региона надежнее, чем когда-либо прежде. ”Доказательством практической надежности трансатлантических связей является и тот факт, что Соединенные Штаты в последние годы увеличили свое присутствие в Европе и нашем регионе”, — добавил премьер-министр.

Рабочая сессия лидеров НАТО пройдет 4 декабря, в ходе нее руководители государств альянса сосредоточатся на темах инвестиций в оборону, укреплении методов сдерживания и обороны, а также на обеспечении безопасности за пределами альянса. Также лидеры НАТО обсудят глобальные вызовы и факторы риска, связанные с новыми технологиями.

”Эстония ежедневно работает во имя укрепления союзнических отношений. Мы являемся одной из тех стран альянса, которые годами инвестируют в свою обороноспособность согласованные два процента от ВВП. Суммарный рост оборонных инвестиций НАТО после достигнутого на саммите в Уэльсе в 2014 году соглашения был заметным. Это означает, что члены НАТО стали более сильными, улучшилась готовность подразделений и способность государств при необходимости быстро перебрасывать войска в соответствии с нуждами НАТО”, — сказал премьер-министр Ратас. Кроме того, главы государств и правительств альянса отметят успехи альянса по претворению в жизнь инициативы НАТО по обеспечению готовности (NATO Readiness Initiative).

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