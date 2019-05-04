На всестонский День полезных дел ”Сделаем!” зарегистрировалось более 23 000 человек

Непривычная погода в день толоки. По данным синоптиков сегодня в Эстонии погода с небольшой переменной облачностью. Утром на западе страны кое-где идет дождь и мокрый снег. Ветер западный и северо-западный 4-10, на побережьях до 15 м/с. После полудня ветер сменит направление и будет дуть с юга 2-8 м/с. Температура воздуха от 0 до 5, на побережьях до 4 градусов тепла.
Безопасность и меры предосторожности. Команда ”Сделаем!” совместно с Департаментом спасения обращают внимание на соблюдения мер предосторожности в целом и особенно при работе вблизи водоемов, с инструментами и огнем. В случае обнаружения напоминающего взрывчатое тело объекта нельзя к нему прикасаться, нужно оградить территорию с ним и незамедлительно связаться со спасателями по телефону 112. Об открытых люках и других опасных сооружениях сообщайте по номеру 1524. Участвующих в толоке детей нельзя оставлять без надзора.
Благодарность участникам толок. Все участники Дня полезных дел, которые зарегистрировались на сайте ”Сделаем!”, могут распечатать или сохранить в смартфоре паспорт ”Сделаем!”. Это единый отличительный знак, выражающий признательность за вклад каждого человека в общее дело. Паспорт дает доступ к льготным предложениям, которые партнеры ”Дня полезных дел!” приготовили для участников толок. Например, путешествующие на толоку группы пассажиров могут добраться до места работы и обратно за полцены. При этом билет нужно покупать заранее по интернету. Подробнее: https://teemeara.ee/uchastniku/pasport-uchastnika
Фотографии с толок и видео. Организаторы приглашают всех участников толок делиться впечатлениями по адресу https://www.teemeara.ee/vashi-istorii/podelites Пожалуйста, поделитесь фотографиями с толок. Для этого просим использовать в социальных сетях метку #teemeära2019 или отправьте ссылку на свои фотографии (или сами фотографии) по адресу info@teemeara.ee. Видео мы рекомендуем выкладывать в Youtube, добавляя к ним метку ”Teeme Ära 2019”, чтобы их было легко найти.
Организаторы Дня полезных дел ”Сделаем!”: Фонд природы Эстонии, Эстонское движение деревень ”Родной край”/Kodukant и сформированная ими сеть единомышленников. Партнеры мероприятия: Kodanikuühiskonna Sihtkapital, Tamrex, H&M, Vizeum, Omniva,Tele2, Nordic HotelForum, Фонд эстонского праздника песни и танца и др. Стартовые пакеты помогли наполнить: Tamrex, Kodanikuühiskonna Sihtkapital, Департамент здоровья, Corny, Vilma, Bauhof, Salvest, Tallink, MTÜ Lilleoru, National Geographic Eesti, Balti Logistika и Ecoprint. Доставкой стартовых пакетов занимается Omniva.
В 2018 году было организовано 2177 толок, в которых приняло участие 53 128 человек, или 4% жителей Эстонии.