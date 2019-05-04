На всестонский День полезных дел ”Сделаем!” зарегистрировалось более 23 000 человек

По состоянию на раннее утро субботы на сайте ”Сделаем!” зарегистрировано 2 025 толок и более 23 000 участников. Если вы еще не выбрали толоку, самое время это сделать и присоединиться к уже зарегистрированным мероприятиям — помощников ждут как городе, так и в деревне. Следить за впечатлениями участников Дня полезных дел можно в прямом эфире по ссылке www.teemeara.ee/otse (начиная с 10.00).

По словам руководителя Дея полезных дел ”Сделаем!” Тармо Тюйра, принять участие в толоке может каждый. ”Толоки испокон веков сводили людей вместе за исполннеием полезной для всех работы, и это неизменно. Сегодня настал тот самый день, когда жители и гости страны во всех уголках Эстонии посвящают один день волонтерской работе и наполняются радостью от совместного времяпрепровождения и результата своего труда”, — пояснил Тюйр. Он также добаил, что из-за непривычной в это время холодной погоды сегодня нужно одеваться намного теплее и, желательно, многослойно, а также взять с собой термос с теплым напитком.

Толоки этого года. В дополнение к обычным видам толок в этом году проводят мероприятия по благоустройству в преддверии юбилейного праздника песни и танца — на пути следования праздничного огня пролегают многие объекты культурного наследия, нуждающиеся во внимании. Также многие готовятся мастерить дворовые книжные шкафы и будут участвовать в масштабном проекте гражданской науки в изучении первоцветов, чтобы помочь ученым Тартуского университета. Подробнее об этом можно почитать по адресу www.nurmenukk.ee.