На Всемирный день чистоты в Эстонии зарегистрировались 30 000 человек
По состоянию на утро субботы, в Эстонии на Всемирный день чистоты зарегистрировалось более 30 000 человек, в том числе более 20 000 школьников и 6 000 малышей из детских садов.
По состоянию на утро субботы, в Эстонии на Всемирный день чистоты зарегистрировалось более 30 000 человек, в том числе более 20 000 школьников и 6 000 малышей из детских садов.
Поскольку в этом году важно избегать скученности, уборки проходят на протяжении двух недель. "На сегодняшний день в уборке уже приняли участие более 10 000 человек", — поясняет руководитель Всемирного дня чистоты в Эстонии Март Нормет.
Всемирный день чистоты этого года в некоторой степени является историческим. "В сотрудничестве с Союзом баскетбола в порядок приводятся баскетбольные площадки и их окрестности, а также мы постараемся установить рекорд Гиннеса в свободных бросках. Всего сегодня мы забросим мяч в корзину 100000 раз!", — сообщает Нормет. ”Также во многих церквях и общинах Эстонии сегодня прозвучит специальная молитва и состоятся акции по уборке. В этом и скрывается волшебство Всемирного дня чистоты — каждый находит свой собственный способ для того, как провести этот день в соответствии о своими ценностями и пожеланиями".
Руководитель кампании для общеобразовательных школ Керли Лаур счастлива, что в этом году Всемирный день чистоты нашёл поддержку почти во всех волостях Эстонии. ”Больше всего школ принимают участие в Харьюмаа; более 50 процентов участников зарегистрировались в Пярнумаа, Ляэне-Вирумаа и Валгамаа. Все школы, где в уборке примут участие по меньшей мере десять процентов учащихся, участвуют в розыгрыше совместного концерта музыкантов NOËP, Ariadne и Pluuto. Среди активных детских садов будет разыгран концерт Ariadne.
Глобальный штаб Всемирного дня чистоты находится в представительском центре правительства Таллинна на Площади свободы. В конце каждого часа в эфир6а социальных сетях акции выходят новостные передачи с промежуточными итогами.
”Мы выбрали для штаба помещения столичной мэрии, чтобы быть ближе к людям в самом сердце города. В 2022 году Таллинн будет участвовать в конкурсе на титул зелёной столицы Европы, это очень важно для нас. Мир стоит на пороге скорейшего решения глобальных проблем окружающей среды", — говорит президент Всемирного дня чистоты и руководитель сети Хейди Солба. — "Титул зелёной столицы стал бы большой победой Таллинна, Эстонии и всего региона. Зелёный поворот получил бы новую энергию".
Зарегистрировать свои состоявшиеся уборки можно до пятницы на сайте www.maailmakoristus.ee, где собрана вся важная информация о проведении Всемирного дня чистоты. Организаторы просят обязательно заполнить форму обратной связи, чтобы узнать, сколько мусора было всего собрано, а также сколько было собрано окурков от сигарет. В одну литровую банку помещаются примерно 500 окурков.
В прошлом году во Всемирном дне чистоты в Эстонии участвовало более 28 000 человек. Всего было собрано приблизительно 333 000 литров мусора, в том числе 2200 литров или более миллиона окурков.
Чтобы читать материалы Delfi было комфортнее, вы можете приобрести комплексный пакет или пакет без рекламы.
Какой контент вырезали из игр после жалоб на расизм
Нехитрый способ, чтоб кухонные полотенца сияли от чистоты
Зачем Валентина Петренко делает эту ужасную прическу
Полуживого истерзанного мальчика нашли в подмосковном лесу