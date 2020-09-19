На Всемирный день чистоты в Эстонии зарегистрировались 30 000 человек

Поскольку в этом году важно избегать скученности, уборки проходят на протяжении двух недель. "На сегодняшний день в уборке уже приняли участие более 10 000 человек", — поясняет руководитель Всемирного дня чистоты в Эстонии Март Нормет.

Всемирный день чистоты этого года в некоторой степени является историческим. "В сотрудничестве с Союзом баскетбола в порядок приводятся баскетбольные площадки и их окрестности, а также мы постараемся установить рекорд Гиннеса в свободных бросках. Всего сегодня мы забросим мяч в корзину 100000 раз!", — сообщает Нормет. ”Также во многих церквях и общинах Эстонии сегодня прозвучит специальная молитва и состоятся акции по уборке. В этом и скрывается волшебство Всемирного дня чистоты — каждый находит свой собственный способ для того, как провести этот день в соответствии о своими ценностями и пожеланиями".

Руководитель кампании для общеобразовательных школ Керли Лаур счастлива, что в этом году Всемирный день чистоты нашёл поддержку почти во всех волостях Эстонии. ”Больше всего школ принимают участие в Харьюмаа; более 50 процентов участников зарегистрировались в Пярнумаа, Ляэне-Вирумаа и Валгамаа. Все школы, где в уборке примут участие по меньшей мере десять процентов учащихся, участвуют в розыгрыше совместного концерта музыкантов NOËP, Ariadne и Pluuto. Среди активных детских садов будет разыгран концерт Ariadne.

Глобальный штаб Всемирного дня чистоты находится в представительском центре правительства Таллинна на Площади свободы. В конце каждого часа в эфир6а социальных сетях акции выходят новостные передачи с промежуточными итогами.

”Мы выбрали для штаба помещения столичной мэрии, чтобы быть ближе к людям в самом сердце города. В 2022 году Таллинн будет участвовать в конкурсе на титул зелёной столицы Европы, это очень важно для нас. Мир стоит на пороге скорейшего решения глобальных проблем окружающей среды", — говорит президент Всемирного дня чистоты и руководитель сети Хейди Солба. — "Титул зелёной столицы стал бы большой победой Таллинна, Эстонии и всего региона. Зелёный поворот получил бы новую энергию".