На время строительства туннеля в Нымме автобусы пойдут в объезд

Автобусы линий 10, 27, 33, 36 и 45 с начала рабочего дня 12 августа и до конца рабочего дня 18 августа в направлениях на Вяйке-Ыйсмяэ и Копли пойдут в объезд по Пярнускому шоссе, улицам Раудтеэ, Рахумяэ, Тервизе, Сютисте, бульвару Сыпрузе, перекрестку бульвара Сыпрузе и улицы Эхитаяте с остановками на объезде на Пярнуском шоссе — на остановке Нымме автобусов линий 23, 36 и 45, на улице Раудтеэ — на остановке Кыуэ, на улице Рахумяэ — на остановках Рахумяэ и Кальмисту, на улице Тервизе — на остановке Тервизе.

В направлении Вана-Пяэскюла и Мяннику маршрут объезда будет пролегать по круговой развязке бульвара Сыпрузе и улицы Эхитаяте, бульвару Сыпрузе, улицам Сютисте, Тервизе, Рахумяэ, Раудтеэ и Пярнускому шоссе с остановками на объезде на улице Тервизе — остановка Тервизе, на улице Рахумяэ — на остановках Кальмисту и Рахумяэ на улице Раудтеэ — на основке Кыуэ.

Автобусы линии 23 в обоих направлениях пойдут по маршруту улицы Юлиыпиласте и Эхитаяте, бульвар Сыпрузе, улицы Сютисте, Тервизе и Рахумяэ с остановками на объезде на улице Эхитаяте — остановка Технический университет, на бульваре Сыпрузе — остановка улица Эхитаяте и на улице Тервизе — остановка Тервизе.

Пассажиров просят учесть, что на поездку потребуется значительно больше времени. Им приносятся извинения за причиняемые неудобства!