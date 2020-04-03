На время чрезвычайного положения Таллинн смягчил условия парковки Pargi ja reisi
В связи со введенным в стране режимом чрезвычайного положения город открыл все парковки Pargi ja reisi для бесплатного пользования.
В связи со введенным в стране режимом чрезвычайного положения город открыл все парковки Pargi ja reisi для бесплатного пользования.
По словам вице-мэра Андрея Новикова, город решил дать зеленый свет всем владельцам автомобилей для использования парковок.
”Мы подняли шлагбаумы, и все парковки Pargi ja reisi на период действия чрезвычайного положения открыты для использования бесплатно”, — сказал Андрей Новиков.
Но вице-мэр попросил принять во внимание то, что это изменение не предназначено для долговременной парковки.
”Из-за изменений мы не хотим видеть на парковках Pargi ja Reisi автомобили, оставленные на длительное время, — подчеркнул Андрей Новиков. — Поэтому возможность парковки ограничена по времени”.
На парковках Pargi ja reisi нельзя запарковаться с полуночи до 5 часов утра — в это время там проводятся работы по уборке территории.
Коронавирус SARS-CoV-2
- Люди, которые подозревают у себя наличие коронавируса, должны позвонить на номер консультации семейных врачей 1220 (из-за рубежа +372 634 6630) или на созданный для вопросов по коронавирусу кризисный номер 1247. В случае необходимости, нужно воспользоваться номером экстренной помощи 112.
- Важные телефонные номера:
- 1247 – Инструкции по поведению во время чрезвычаного положения и по вопросам, связанным с коронавирусом (24 часа, бесплатный)
- 1220 – Консультации семейных врачей на эстонском и русском языке, медицинские советы и консультации (24 часа, бесплатный)
- 53 01 9999 – Консульская помощь МИД попавшим в беду за границей (24 часа)
- 112 – Номер вызова скорой помощи, спасателей и полиции (24 часа, бесплатный)
- Симптомы COVID-19 схожи с симптомами гриппа. Вирус может вызвать кашель, жар и затруднение дыхания.
- Лучшая защита от распространения заболевания - мыть руки и избегать контакта с людьми.
- После возвращения из-за границы как граждане Эстонии, так и иностранные граждане должны провести две недели в изоляции. Читайте больше на странице МИД!
- Узнайте больше о коронавирусе на веб-сайте Департамента здоровья!
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