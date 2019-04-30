На восстановление Нотр-Дам-де-Пари можно пожертвовать и по телефону

"Мы и сами помним пожар церкви Нигулисте в 1982 году, помним, как горела церковь Святого Духа в 2002 году. Такого рода несчастья порождают много вопросов, и на некоторые из них ответов придется ждать долго. Желая нашему городу-партнеру Парижу сил в восстановлении собора Парижской Богоматери, мы с Чрезвычайным и Полномочным послом Франции в Эстонской Республике госпожой Клаудией Дельмас-Шерер призываем вас поддержать работы по реставрации Нотр-Дам-де-Пари", — сказал тогда мэр Таллинна Михаил Кылварт.

В момент несчастья, подчеркнул он, мы особенно ясно почувствовали, как близка нам эта, на первый взгляд, столь далекая жемчужина архитектуры. Собор Парижской Богоматери — это не просто храм. Это церковь, которая была и остается для многих поколений близкой благодаря литературе и изобразительному искусству, музыке и театру, кинематографии и фотоискусству. Никакой превосходной степени не хватит, чтобы описать значение и величие Нотр-Дам. Трагедия этого пожара заставляет задуматься о временном и вечном.

Город Таллинн открыл для пожертвований банковский счет, на который горожане и все жители Эстонии могут производить пожертвования в поддержку восстановления собора. Номер этого счета Таллинской городской канцелярии EE73 2200 2210 7146 6591 (Swedbank). В графе "Пояснения" следует указать: "Пожертвование" („Annetus”). На этот же счет перечисляют пожертвования и телефонные операторы.

Президент Франции Эммануэль Макрон также объявил о создании фонда для пожертвований на восстановление храма. На него можно перечислять средства с помощью банковской карточки прямо на сайте.