30.04.2019, 12:49

На восстановление Нотр-Дам-де-Пари можно пожертвовать и по телефону

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rus.delfi.ee
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Notre-Dame de Paris
Notre-Dame de ParisFoto: Kenzo Tribouillard, AFP

Таллинская городская канцелярия заключила со всеми операторскими фирмами Эстонии соглашения об открытии платных телефонных линий для внесения пожертвований на восстановление Собора Парижской Богоматери.

По телефону на восстановление жестоко пострадавшего в пожаре 15 апреля всемирно известного собора можно вносить пожертвования до 31 мая. Номера для внесения пожертвований : 9007701 (5 €), 9007702 (25 €) ja 9007703 (50 €). На эти номера можно звонить из сети как Telia, Tele2, так и Elisa, в том числе и с настольного телефона. Операторы платы за звонки-пожертвования не взимают.

К пожертвованиям призвали мэр Таллинна и посол Франции сразу после пожара в совместном обращении.

"Мы и сами помним пожар церкви Нигулисте в 1982 году, помним, как горела церковь Святого Духа в 2002 году. Такого рода несчастья порождают много вопросов, и на некоторые из них ответов придется ждать долго. Желая нашему городу-партнеру Парижу сил в восстановлении собора Парижской Богоматери, мы с Чрезвычайным и Полномочным послом Франции в Эстонской Республике госпожой Клаудией Дельмас-Шерер призываем вас поддержать работы по реставрации Нотр-Дам-де-Пари", — сказал тогда мэр Таллинна Михаил Кылварт.

В момент несчастья, подчеркнул он, мы особенно ясно почувствовали, как близка нам эта, на первый взгляд, столь далекая жемчужина архитектуры. Собор Парижской Богоматери — это не просто храм. Это церковь, которая была и остается для многих поколений близкой благодаря литературе и изобразительному искусству, музыке и театру, кинематографии и фотоискусству. Никакой превосходной степени не хватит, чтобы описать значение и величие Нотр-Дам. Трагедия этого пожара заставляет задуматься о временном и вечном.

Город Таллинн открыл для пожертвований банковский счет, на который горожане и все жители Эстонии могут производить пожертвования в поддержку восстановления собора. Номер этого счета Таллинской городской канцелярии EE73 2200 2210 7146 6591 (Swedbank). В графе "Пояснения" следует указать: "Пожертвование" („Annetus”). На этот же счет перечисляют пожертвования и телефонные операторы.

Президент Франции Эммануэль Макрон также объявил о создании фонда для пожертвований на восстановление храма. На него можно перечислять средства с помощью банковской карточки прямо на сайте.

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