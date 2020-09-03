На внутреннем кругу Ыйсмяэ теэ установили 30 новых дорожных знаков

По словам старейшины Хааберсти Андре Ханимяги, новые большие жёлтые знаки, которые были установлены на внутреннем кругу Ыйсмяэ теэ, должны всем напомнить о том, что тут находится дворовая зона, где максимальна допустимая скорость движения 20 км/ч. Если в дворовой зоне передвигается пешеход, то транспортное средство должно двигаться со скоростью пешехода. ”На внутреннем кругу Ыйсмяэ теэ находится восемь образовательных учреждений, из них пять детских садов и три школы. Каждое утро и вечер тут проходят тысячи детей, которых зачастую провожают или встречают родители. Поэтому крайне важно, чтобы спешащие в школу или детский сад дети и сопровождающие их взрослые были в безопасности. Именно поэтому необходимо понимать значение дворовой зоны”, — сказал старейшина.

Он констатировал, что получил от жителей сотни жалоб на то, что правило дворовой зоны просто игнорируется, на узкой дороге устраиваются гонки, чем подвергаются опасности другие участники должного движения. ”Очень важно обеспечить безопасность передвижения для горожан, особенно для детей, которые только учатся правилам дорожного движения. Призываю водителей не нарушать скоростной режим. Надеюсь, что новые знаки напомнят водителям о соблюдении правил”, — отметил Ханимяги и добавил, что в дворовой зоне и пешеходы и водители должны считаться друг с другом.

Фото: управа Хааберсти