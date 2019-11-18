На внешнем кругу Ыйсмяэ введут ограничения на парковку из-за водителей, надолго бросающих там свои авто

По словам старейшины Хааберсти Андре Ханимяги столь многочисленная обратная связь показала, что организация парковки на внешнем кругу — важная для жителей тема. ”Учитывая результаты опроса совместно с Таллиннским Транспортным департаментом решили, что в организации парковки на внешнем кругу Ыйсмяэ теэ необходимы изменения. Но жители указали нам на то, что предложенные меры слишком строгие. Исходя из этого мы нашли новое, надеемся более подходящее для жителей решение”, — отметил старейшина.

Ханимяги пояснил, что парковку на внешнем кругу Ыйсмяэ теэ изменят следующим образом — с 10.00 до 18.00 можно будет парковаться три часа, зафиксировав время на парковочных часах. ”Изменение не отнимет парковочные места, а в итоге даст новые, ведь на кругу не будет больше брошенных там надолго машин”, — сказал Ханимяги и добавил, что ограничения будут гибкие и будут считаться с тем, что люди приезжают в разное время.

Старейшина добавил, что новый порядок парковки даст управе возможность лучше ухаживать за Ыйсмяэ теэ, особенно в зимний период, когда из-за выпавшего снега парковочных мест становится ещё меньше. ”Влияние временных знаков, которыми будем сообщать об уборке с дороги снега, будет после изменений более действенным. Никто не сможет в будущем сказать, что не заметил временных знаков. Если машина не будет перемещена и будет мешать уборке дороги или снегоуборочной машине, сможем мотивировать владельца транспортного средства или бумажкой под дворниками или же перемещением машины”, — объяснил старейшина.