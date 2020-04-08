На въезде в Ласнамяэ через Нарвское шоссе периодически возникают заторы

Строительные работы на Нарвском шоссе будут сопровождаться временными ограничениями движения. ”Для более быстрого и удобного въезда в район Ласнамяэ мы рекомендуем использовать альтернативные маршруты через Лаагна, Петербури или Пирита теэ”, — сказал сказал старейшина Ласнамяэ Владимир Свет.

В ходе строительных работ будет построена асфальтовая дорожка для пешеходов длиной 125 метров и шириной три метра. Новая дорожка позволит местным жителям безопасно добираться до автобусной остановки, стоянки и расположенной вблизи заправки. Также будет построена диагональная парковка, отделенная от проезжей части Нарвского шоссе разделительной полосой.

Вдоль тротуара высадят новые деревья, установят современное уличное LED–освещение, а на парковке будет решена проблема с отводом дождевой и талой воды. По заказу Таллиннского департамента окружающей среды и коммунального хозяйства строительные работы проводит фирма Viaston Infra OÜ. Проектную документацию подготовила ​​фирма AS K-Projekt. Срок окончания работ намечен на июль месяц.

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