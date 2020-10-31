31.10.2020, 21:40

На весеннем референдуме жителям могут предложить ответить и на не связанные с браком вопросы

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На весеннем референдуме жителям могут предложить ответить и на не связанные с браком вопросы
pexels

Центристы предлагают на референдуме, запланированном на апрель будущего года, обсудить не только вопрос брака, но и темы, связанные с окружающей средой, образованием или медициной. В оппозиционной Партии реформ призывают избирателей показать свое отношение к консерваторам, ответив отрицательно на вопрос о том, считать ли брак исключительно союзом мужчины и женщины, сообщает rus.err.ee.

Хотя инициаторы референдума до сих пор не определились с выносимым на голосование вопросом, лидер Партии реформ призывает граждан дать отрицательный ответ на поставленный вопрос. По мнению Каи Каллас, таким образом избиратели смогут дать отрицательную оценку всей политике правящих партий, передает "Актуальная камера".

"Призыв Каи Каллас является следствием того, что она и её единомышленники боятся прямой демократии, не хотят знать мнение народа. Считаю, что ни одна партия не должна предписывать людям, как им голосовать", — отметил депутат Рийгикогу от Центристской партии Тынис Мёльдер.

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