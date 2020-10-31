На весеннем референдуме жителям могут предложить ответить и на не связанные с браком вопросы

Хотя инициаторы референдума до сих пор не определились с выносимым на голосование вопросом, лидер Партии реформ призывает граждан дать отрицательный ответ на поставленный вопрос. По мнению Каи Каллас, таким образом избиратели смогут дать отрицательную оценку всей политике правящих партий, передает "Актуальная камера".

"Призыв Каи Каллас является следствием того, что она и её единомышленники боятся прямой демократии, не хотят знать мнение народа. Считаю, что ни одна партия не должна предписывать людям, как им голосовать", — отметил депутат Рийгикогу от Центристской партии Тынис Мёльдер.