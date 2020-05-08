На вебинаре расскажут об устойчивом развитии питания в образовательных учреждениях в меняющееся время

Целевая группа семинара — представители учреждений образования, организаторы питания, специалисты по поставкам из местных самоуправлений, ответственные лица общественного и частного сектора, эксперты по продуктам и питанию.

Семинар откроет вице-мэр Вадим Белобровцев, по словам которого, очень важно предлагать детям разнообразную и здоровую пищу и в будущем.

”Участие города в этом проекте даст возможность увязать принципы экологической деятельности и устойчивого развития со сферой питания, а также извлечь уроки из опыта других государств региона Балтийского моря, — сказал Белобровцев. — С организаторами поставок услуг питания на семинаре поделятся опытом и знаниями относительно того, как учитывать принцип полезности и экологичности. Речь пойдет и о вызовах, стоящих перед образовательными учреждениями в нынешнее кризисное время, что существенно повлияло как на сектор питания, так и на общество в целом”.

Речь пойдет также о качестве и разнообразии пищи, об органических продуктах и предотвращении образования пищевых отходов; а также о потребностях учреждений просвещения, возможностях устойчивого развития питания, а также о школьном питании в будущем. Будет представлен опыт шведских образовательных учреждений относительно организации питания. Модератор семинара — руководитель программы SEI Tallinn Харри Моора.

Вебинар пройдет в рамках международного проекта StratKIT и финансируется программой Interreg региона Балтийского моря. Тематика связана с целью Таллинна получить титул ”Зеленой столицы Европы”.

Зарегистрироваться на семинар можно по ссылке.

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