На улице Весивески начинается восстановительный ремонт

В понедельник, 29 июля, на улице Веcивески в Пирита начнется восстановительный ремонт, передает Раэпрес.
Помимо обновления дорожного покрытия, которое обретет ширину от двух с половиной до трех метров, будет улучшена система ливневой канализации. Также будет создана покрытая щебнем обочина. Обойдется это почти в 30 тысяч евро, а завершатся работы должны в сентябре.
Во время работ местным жителям доступ к домам будет обеспечиваться.
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