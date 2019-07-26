На улице Весивески начинается восстановительный ремонт

Помимо обновления дорожного покрытия, которое обретет ширину от двух с половиной до трех метров, будет улучшена система ливневой канализации. Также будет создана покрытая щебнем обочина. Обойдется это почти в 30 тысяч евро, а завершатся работы должны в сентябре.

Во время работ местным жителям доступ к домам будет обеспечиваться.