На улице Раннамыйза в Хааберсти начинаются ремонтные работы

Вице-мэр Калле Кландорф пояснил, что в ходе первого этапа работ на границе Таллинна и волости Харку будут сооружены новые мосты через ручей Тискре.

”Нынешняя бетонная труба будет заменена двумя однопролетными железобетонными мостами, шириной 9,75 м, опирающимися на 12 свай, — сказал Кландорф. — В первую очередь будет построен южный мост, предназначенный для автомобильного потока, направляющегося в город, затем северный — для обслуживания выезжающего из города потока. Также в ходе работ будет скорректировано ложе ручья и под мостом будет построена прибрежная тропа шириной 1,2 м, предназначенная для рыбаков и пешеходов”.

Старейшина района Хааберсти Анндре Ханимяги отметил, что Раннамыйза теэ является магистралью с большой нагрузкой, где движение в часы пик местами довольно затруднено.

”Город Таллинн в рамках крупномасштабных работ по реконструкции кругового перекрестка Хааберсти построил четырехрядную ул. Раннамыйза до улицы Лыука, то же самое сделал Департамент шоссейных дорог на отрезке 2,6-4,1 км государственного шоссе Таллинн-Раннамыйза-Клоогаранна. Но между этими участками по-прежнему двухрядное бутылочное горлышко”, — сказал он.

Ханимяги добавил, что на первом этапе работ по реконструкции ул. Раннамыйза появится 220-метровый участок шоссе с разделенным направлением движения. Тем самым появятся предпосылки для начала второго этапа ремонтных работ в последующие годы. Благодаря этому появится соединяющий Таллинн с соседней волостью 1,5-километровый участок двухполосной дороги с четырьмя рядами движения — по два в каждом направлении.

Участников движения просят соблюдать требования временной организации движения на ул. Раннамыйза и считаться с тем, что из-за строительных работ оно в этом районе нарушено.