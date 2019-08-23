На Украине свирепствует корь. В Эстонии поток трудовых мигрантов проверке не подвергается

За последние полтора года в Эстонии резко возросло число приезжих трудовых мигрантов из Украины, где зафиксирована вспышка кори. С 2017 года заболевание диагностировано более, чем у 115 000 человек, от осложнений умерли 39 человек, поэтому Департамент здоровья обратил внимание PPA на возможный риск распространения вируса в Эстонии.
По официальным данным, в Эстонии свою временную работу зарегистрировали уже около 15 тысяч граждан Украины. Количество людей, заболевших корью на Украине является одним из крупнейших в мире за последний год.
Министерство здравоохранения Украины сообщило на днях в Twitter, что болезнь не отступает.
"Корь не отступает: за прошлую неделю заболели еще 203 человека — 138 взрослых и 65 детей", — говорится в сообщении за 20 августа.
Руководитель коммуникации Департамента здоровья Симмо Саар сказал RusDelfi, что ведомство общалось на эту тему с Департаментом полиции и погранохраны (PPA), сотрудники которого осуществляют проверку прибывающих в Эстонию иностранцев.
"Мы вели переговоры с полицией на эту тему, а также обратили их внимание на риск распространения кори", — говорит Саар.
По словам советника-эксперта бюро идентитета и статусов PPA Лийс Валк, при регистрации граждан третьих стран на краткосрочную работу департамент руководствуется законом об иностранцах. Закон не обязывает иметь справку о состоянии здоровья.
В марте Департамент здоровья предложил PPA рассмотреть возможность для введения новых требований на основании которых, приезжающие на работу граждане Украины должны быть привиты от кори.
"Обсудив предложение вместе с представителями Департамента здоровья, мы пришли к выводу, что у PPA при регистрации кратковременной работы отсутствует возможность проверять подлинность справок, выданных в третьих странах", — говорит Лийс Валк и отмечает, что нововведение не привело бы к желаемой цели.
"Но, учитывая более активное распространение кори в мире, мы передали об этом информацию работодателям на инфоднях, которые прошли по всей Эстонии и были организованы департаментом и другими партнерскими учреждениями", — добавляет Валк.
В PPA обращают внимание, что справки о здоровье и справки о вакцинации не относятся к документам, необходимым для пересечения границы, поэтому на границе их не требуют.
Согласно данным Министерства здравоохранения Украины, с начала года в стране заболели корью 57 301 человек. От осложнений болезни умерли 18 человек. В связи с этим, украинское министерство советует своим гражданам пройти вакцинацию до 1 сентября.
Вспышка кори на Украине зафиксирована с лета 2017, с этого времени заболевание было диагностировано более, чем у 115 000 человек. За все это время от осложнений умерли 39 человек.
Риск заболеть корью тем, кто получил прививку есть, но он мал. В таких случаях заболевание проходит легко по сравнению с теми, кто не прививался. Вирус может привести к осложнениям со стороны дыхательной и нервной систем, примерно у трети врачи диагностируют воспаление среднего уха, поносы и коньюктивит, в более редких случаях — воспаление легких и менингит.
Корь передается от человека к человеку путем распространения вируса в окружающую среду во время кашля, чихания. Можно заразиться и при нахождении в комнате больного, до двух часов после того, как больной покинул комнату.
Цискаридзе жестко высказался о родителях бездарных детей
Пилот-убийца рейса МН370 отключил пассажирам кислород
Макгрегор заговорил о реванше с Нурмагомедовым
Родственница рассказала о проблемах убитой под Ульяновском семьи