На Украине свирепствует корь. В Эстонии поток трудовых мигрантов проверке не подвергается

По официальным данным, в Эстонии свою временную работу зарегистрировали уже около 15 тысяч граждан Украины. Количество людей, заболевших корью на Украине является одним из крупнейших в мире за последний год.

Министерство здравоохранения Украины сообщило на днях в Twitter, что болезнь не отступает.

Кір не відступає: за минулий тиждень захворіли ще 203 людини — 138 дорослих і 65 дітей. Захистіть себе від хвороби - вакцинуйтеся самі і вакцинуйте дітей до початку навчання. В областях достатньо вакцин. Докладно: https://t.co/faepNvhHRW#новини #кір #вакцинація pic.twitter.com/iOgHI51Ud2 — Міністерство охорони здоров'я України (@MoH_Ukraine) August 20, 2019

"Корь не отступает: за прошлую неделю заболели еще 203 человека — 138 взрослых и 65 детей", — говорится в сообщении за 20 августа.

Руководитель коммуникации Департамента здоровья Симмо Саар сказал RusDelfi,

что ведомство общалось на эту тему с Департаментом полиции и погранохраны (PPA), сотрудники которого осуществляют проверку прибывающих в Эстонию иностранцев.

"Мы вели переговоры с полицией на эту тему, а также обратили их внимание на риск распространения кори", — говорит Саар.

По словам советника-эксперта бюро идентитета и статусов PPA Лийс Валк,

при регистрации граждан третьих стран на краткосрочную работу департамент руководствуется законом об иностранцах. Закон не обязывает иметь справку о состоянии здоровья.

В марте Департамент здоровья предложил PPA рассмотреть возможность для введения новых требований на основании которых, приезжающие на работу граждане Украины должны быть привиты от кори.