На Украине распространяется смертельно опасный грипп — в Эстонии им заболели уже 150 человек

В декабре на Украине зарегистрировали 4 смерти от гриппа штамма Вrisbane (Н1N1) и Kansas (Н3N2), передает "Обозреватель". Как правило, первый опасен для детей и представителей групп риска — диабетиков, аллергиков, астматиков, людей с хроническими заболеваниями. Второй особо опасен для пожилых людей. В США за так называемый сезон гриппа 2017-18 года от гриппа и пневмонии погибло больше 60 000 человек (51 000 из них в возрасте 65 лет и выше).

Опасны ли данные штаммы для для Эстонии, ведь за последние полгода из Украины в Эстонию прибыло как минимум 30 000 человек, и это только те, кто получил разрешение на работу?

RusDelfi обратился к Ханне Сепп, специалисту по инфекционным заболеваниям и руководителю отдела по предотвращению эпидемий Департамента здоровья Эстонии.

"Распространение вышеописанных штаммов прогнозировали ученые, поэтому они предложили на 2019/2020 годы следующие вакцины от гриппа: A/Brisbane (H1N1), A/South Australia (H3N2), B/Washington (B/Victoria lineage), B/Phuket (B/Yamagata lineage). Сделать прививку можно в больнице.