На Украине распространяется смертельно опасный грипп — в Эстонии им заболели уже 150 человек(1)
RusDelfi разбирался, готовы ли в Эстонии к возможной эпидемии гриппа. И какую роль в этом играют иммигранты из Украины.
RusDelfi разбирался, готовы ли в Эстонии к возможной эпидемии гриппа. И какую роль в этом играют иммигранты из Украины.
В декабре на Украине зарегистрировали 4 смерти от гриппа штамма Вrisbane (Н1N1) и Kansas (Н3N2), передает "Обозреватель". Как правило, первый опасен для детей и представителей групп риска — диабетиков, аллергиков, астматиков, людей с хроническими заболеваниями. Второй особо опасен для пожилых людей. В США за так называемый сезон гриппа 2017-18 года от гриппа и пневмонии погибло больше 60 000 человек (51 000 из них в возрасте 65 лет и выше).
Опасны ли данные штаммы для для Эстонии, ведь за последние полгода из Украины в Эстонию прибыло как минимум 30 000 человек, и это только те, кто получил разрешение на работу?
RusDelfi обратился к Ханне Сепп, специалисту по инфекционным заболеваниям и руководителю отдела по предотвращению эпидемий Департамента здоровья Эстонии.
"Распространение вышеописанных штаммов прогнозировали ученые, поэтому они предложили на 2019/2020 годы следующие вакцины от гриппа: A/Brisbane (H1N1), A/South Australia (H3N2), B/Washington (B/Victoria lineage), B/Phuket (B/Yamagata lineage). Сделать прививку можно в больнице.
Другими словами, распространяющийся в Эстонии тип вируса (H3) очень похож на тот, который сейчас на Украине, поэтому на нас это существенно никак не влияет. Также вакцина South Australia H3N2 защищает от Kansas H3N2 (от которого на Украине умерло 4 человека).
Мы можем заверить, что 30 000 украинцев не привезут в Эстонии новые штаммы. Но приезжие в Эстонию могут быть источниками заболеваний, тем самым увеличить количество заразившихся гриппом", — утверждает Сепп.
Как передает портал rus.err.ee, в первую неделю 2020 года к врачу в связи с заболеваниями верхних дыхательных путей обратились 2462 человека, у 151 диагностировали грипп. Причина — распространение вирусов гриппа H1N1, H3N2 и Victoria lineage.
Грипп H1N1 называют коварным, так как у него нет явных симптомов нет, болезнь протекает легко, температура сильно не поднимается (редко выше 38 градусов), может быть кашель и боли в горле. Группа риска — в основном люди старше 65 лет и дети до 2-х лет.
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