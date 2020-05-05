05.05.2020, 13:44

На учениях "Весенний шторм" тяжело пострадал срочник

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Kevadtorm 2019, linnalahingud Sillamäel
Kevadtorm 2019Foto: Tiit Blaat

Сегодня утром на боевых стрельбах на центральном полигоне Сил обороны пострадал солдат-срочник Куперьяновского мотопехотного батальона.

По первоначальным данным, срочник получил тяжелые травмы в результате ударной волны на боевых стрельбах из противотанкового гранатомета "Карл Густав". Солдату быстро оказали первую помощь на месте, и затем скорая помощь Сил обороны доставила пострадавшего в Северо-Эстонскую региональную больницу. Жизнь солдата вне опасности, и его родители оповещены о случившемся.

Силы обороны начали для выяснения обстоятельств инцидента дознание, которым руководит военная полиция. Силы обороны надеются на быстрое и полное выздоровление срочника.

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