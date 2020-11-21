На учениях Cyber Coalition отработали защиту киберпространства НАТО

”Защита киберпространства является частью коллективной обороны. Учения Cyber Coalition подтверждают возможности НАТО по противодействию угрозам даже в условиях пандемии”, — сказал руководитель учений капитан-лейтенант Роберт Баклс.

В связи с эпидемиологической обстановкой учения Cyber Coalition целиком прошли в виртуальной среде. Кибернетическое командование Сил обороны Эстонии обеспечивало удаленную работу международногоштаба из 120 человек.

”Наша команда отлично справилась с поставленными задачами”, — заявил один из организаторов учениий капитан Кибернетического командования Сил обороны Аймар Прууль.

Помимо этого эстонская команда участвовала в подготовке сценария учениий и заданий, соответствующих наиболее реалистичным ситуациям.

”Учения оказались крайне полезными. Мы смогли отработать протоколы принятия решений, передачи данных и наладить сотрудничество между странами и учреждениями в условиях, когда физический контакт невозможен”, — сказал капитан Кибнернетического командования Аймар Прууль.

Крупнейшие учения НАТО Cyber Coalition 2020 по обеспечению кибербезопасности проводились в тринадцатый раз в промежутке с 16 по 20 ноября. Вымышленные сценарии позволяют отработать цепочку принятия решений и сотрудничество между различными странами и организациями с целью укрепления возможностей по проведению операций в цифровом пространстве.