На тропе здоровья болота Ыйсмяэ пройдет бесплатное спортивное мероприятие для всей семьи

По словам старейшины Хааберсти Андре Ханимяги тропа здоровья была открыта в августе прошлого года. Данное мероприятие приурочено к первому дню рождения тропы здоровья и к дню восстановления независимости страны, которое отмечается накануне.

”Встречаемся в следующее воскресенье на парковке тропы здоровья, которая располагается на Вабаыхумуусеуми теэ. Смело приходите в одиночку, с друзьями или с семьёй и проведите воскресенье весело и с пользой”, — пригласил Хаанимяги. ”На трассу можно будет отправиться с 12.00 до 13.30. Время оставлено с запасом, для обеспечения безопасности участников. Для прохождения трассы вам понадобится как скорость, так и находчивость, ведь на контрольных пунктах вас ждут каверзные вопросы, ответы на которые дают бонусные пункты,” — добавил он.

Ханимняги отметил, что тропа здоровья стала популярным местом для проведения досуга. На тропе организовываются разные мероприятия, чтобы ещё больше людей открыли для себя это замечательное место. ”На тропе здоровья болота Ыйсмяэ можно активно провести досуг в любое время года. На освещённой тропе, протяжённостью три километра, зимой хорошо кататься на лыжах, а в другое время года тут можно заниматься спортивной ходьбой или бегом,” — сказал старейшина.

На болоте Ыйсмяэ была создана покрытая крошкой тропа шириной 4 метра и длинной 3620 метров. Также были построены выходы с тропы на Вабаыхумуузеуми теэ и Вана-Раннамыйза теэ, рядом с которыми построены парковки. На тропе здоровья, на парковках и возле выходов с тропы здоровья установлено освещение по технологии LED.

Тропа построена по заказу Департамента окружающей среды и коммунального хозяйства. Стоимость объекта составила 828 000 евро.

Идея создания освещенной тропы здоровья принадлежит местному клубу Лионс. Проект тропы здоровья заказало Eesti Terviserajad SA.