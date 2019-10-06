”На тренировке все равны”. В легендарном спортклубе в Кадриорге бок о бок ”качались” банкиры, полицейские и криминальные авторитеты

Риккас говорит, что это был на 50% спорт и на 50% общение. Кто хотел — занимался на тренажерах, кто хотел — беседовал с людьми. Проводились даже совместные рождественские вечеринки. Свой статус люди вместе с верхней одеждой оставляли в гардеробе, становясь в тренажерном зале простыми смертными. ”Они делились друг с другом радостями и горестями. Думаю, они знали многое о трудовой и семейной жизни друг друга”.

Бывшие клиенты признают, что такого чувства единства в последствии не удалось создать ни одному спортивному клубу.

Бывший глава Swedbank Прийт Перенс (55) вспоминает, что начал ходить в клуб в довольно трудное для себя время. Эстония как раз переживала экономический бум и ему нужно было бороться со стрессом. ”Совместные занятия спортом формируют чувство локтя. Когда ты занимаешься рядом с кем-то, но не ради соревнований или общей цели, а просто делаешь упражнения, то невольно вступаешь в диалог. Шапочно я был знаком со всеми. С Айваром (Айвар Рехе — экс-глава Налогово-таможенного департамента), конечно же, мы общались больше, коллеги как-никак. Айвар вообще общался со всеми”.

По словам Перенса, зал активно посещали, например, российские бизнесмены, занимавшиеся транзитом. ”На тренировке все равны”, — говорит он. Так, вместе могли "качаться" глава Налогово-таможенного департамента, крупные полицейские чиновники и связываемый с преступным миром Мэлис Лао. ”Лао уже тогда был пестрым персонажем. Да и сейчас им является”, — отмечает Перенс.

За несколько лет до открытия зала в Таллинне начался бум строительства спортклубов класса люкс. Несмотря на то, что клуб в Кадриорге не мог предложить такого эксклюзива и гламура, как, например, Status Club, эстонские вип-персоны того времени предпочитали именно Кадриорг. Дом разваливался, бассейна не было, в стенах появлялись трещины, плохая вентиляция, но преимущества перевешивали. В качестве плюсов клиенты называли также расположение (центр города) и удобную парковку.

Певец Эрих Кригер признает, что приходил в клуб больше пообщаться и посмотреть на красивую администраторшу. Он отмечает, что там часто можно было встретить людей, которых связывали с преступным миром. ”Но в спортивных костюмах все одинаковы — пыхтим и потеем”, — рассуждает он.

Риккас держал еще один спортклуб, в Ласнамяэ. По его словам, это небо и земля, особенно по части того, что касается клиентов. ”Те, кто ходил в Кадриорг, заботились об этом месте как о своем собственном доме. Они чувствовали себя как дома. Существует не так много залов, где после тренировки все убирают инвентарь на место. У нас это делали всегда”, — говорит он.

Проблем с воровством или безопасностью в клубе никогда не было. ”Проходимцы к нам не заглядывали. Не знаю, из-за полицейских или Меэлиса (Лао)”, — отмечает Риккас.

Здание по адресу Нарвское шоссе, 63 было снесено в 2013 году. Вместо него был построено офисное здание Kadrioru Ärikeskus. Площадь, предложенная Риккасу в новом здании, оказалась слишком маленькой для спортивного клуба. Клуба больше нет, но приятельские отношения, зародившиеся в нем свое время, поддерживаются людьми до сих пор.