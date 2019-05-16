На Тоомпеа установят новые информационные таблички

”Управа района Кесклинн совместно с отделом охраны памятников старины Таллиннского департамента городского планирования обновит информационные стенды на смотровых площадках Паткули и Кохтуотса, а также около Домского собора и собора Александра Невского. Новые таблички с картами будут покрыты небьющимся стеклом с подсветкой и подогревом изнутри, что позволит стеклу быть прозрачным при любой погоде, а информации на табличке легко доступной”, — отметил старейшина района Кесклинн Владимир Свет.

На новой информационной табличке будет карта Старого города и информация о главных достопримечательностях. Аналогичные таблички в ближайшие несколько лет будут установлены в Кадриорге и парке Канути.