На толоках ”Сделаем!” изготовили 7336 масок на сумму 36 680 евро

По словам руководителя Дня полезных дел Тармо Тюйра, инициатива по пошиву масок пришлась людям по душе и количество изготовленных масок превзошло ожидания. ”Поскольку этой весной мы не смогли провести День полезных дел ”Сделаем!” как обычно, было решено внести свой вклад в повышение осведомленности людей о необходимости ношения масок в закрытых общественных помещениях, чтобы помочь остановить распространение вируса в Эстонии и поскорее вернуться к привычному жизненному укладу”, — сказал Тюйр и добавил, что благодаря начинанию ”Сделаем!” в этом году Эстония стала безопаснее на 7336 масок. — ”Мы надеемся, что второй большой волны короновируса не будет, но мы, увы, не в силах отменить различные вирусы. Нынешняя весна обогатила всех нас полезным опытом того, как в будущем защищать собственное здоровье и здоровье своих близких, а также уберечься от вирусных инфекций”.

Команда ”Сделаем!” подвела итоги домашних толок по пошиву масок. Согласно имеющимся данным, больше всего тканевых масок сшили в Харьюмаа 148 толок и 2629 масок. Далее в порядке убывания сшитых масок идут Тартумаа (1103 маски), Пярнумаа (794 маски), Вильяндимаа (660 масок) и Вырумаа (504 маски). Остальные уезды предоставили следующие данные: Ида-Вирумаа (312 масок), Сааремаа (317 масок), Йыгевамаа (92 маски), Пылвамаа (47 масок), Ярвамаа (37 масок), Хийумаа (20 масок). Также толоки ”Сделаем!” состоялись в Германии, Франции и Люксембурге, где всего было изготовлено 283 маски. Сводная таблица находится здесь.

Если оценить каждую изготовленную вручную маску в условные пять евро, то жители Эстонии изготовили масок в общей сложности на 36 680 евро. Каждая маска может использоваться 3 часа, сшитых масок хватит на 22 000 часов, после чего маски можно постирать и использовать вновь бесконечное количество раз. Советы по изготовлению и правильному использованию масок находятся на сайте www.teemeara.ee/ru.

В этом году толоки по пошиву масок ”Очистим Эстонию от вируса. Сделаем!” стартовали 20 апреля. Акция кульминировала 2 мая и продолжалась до открытия торговых центров. Вместо ежегодного традиционного Дня полезных дел в этом году состоялись домашние толоки по пошиву масок из ткани с целью сделать ношение самодельных масок востребованной социальной нормой в закрытых общественных помещениях для предотвращения распространения короновируса. Теги акции в соцсетях: #TeemeMaske, #KannameMaske, #TeemeÄra!, #ДелаемМаски, #НосимМаски, #Сделаем!