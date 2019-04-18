На территории бывшего таллиннского детского стадиона планируется создать общественный огород

”В прошлом году на уличном фестивале Уус-Мааильм мы собирали обратную связь от местных жителей. Большинство поддержало идею мультифункциональной площадки для людей разных возрастов, с возможностью заниматься спортом. Такой подход совпадает с планами города. Однако, поскольку на создание целостного решения пойдет время, то появилась идея временно построить общественный огород и место для проведения досуга”, — отметил старейшина района Кесклинн Владимир Свет.

Управа района Кесклинн, Департамент окружающей среды и Департамент спорта и молодежи предложили в рамках временного решения создать возможности для активного проведения досуга — стол для игры в настольный теннис, инвентарь для катания на скейтборде, поле для игры в классики, площадку для баскетбола. Предложение было одобрено местными жителями на вчерашней встрече. Кроме этого, на встрече обсуждалась возможность создания мест для сидения из использованных европоддонов. Для того, чтобы обеспечить доступ к территории планируется также создать временный проход для пешеходов со стороны улицы Вяйке-Амеэрика.

Центральным элементом временного решения будет общественный огород, создание которого поддержал Департамент окружающей среды. В нем все желающие могли бы выращивать в ящиках различных размеров зелень для салатов и другие съедобные растения. Начать строительство временного общественного огорода планируется в июне. Огород планируется создать в зеленой зоне со стороны улицы Вяйке-Амеэрика на участке около Суперминистерства.