13.03.2020, 13:10

На телеграм-канал RusDelfi подписались уже 1500 человек. Присоединяйтесь, это очень удобно!

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Логотип TelegramФото: приложение Telegram

Вот уже месяц мы активно отправляем все новости RusDelfi в телеграм и полторы тысячи подисчиков согласны с нами, что это очень удобно.

Новости в телеграме можно читать с любого носителя: на телефоне установить приложение мессенджера. Для Android его можно скачать ЗДЕСЬ, а для iPhone ЗДЕСЬ. На компьютере можно пользоваться специальной веб-версией мессенджера.

Подписывайтесь всего в один клик .

Подписка вас не обязывает переходить на сайт, перезагружать его и даже смотреть рекламу.

В телеграме вы увидите только главные новости. Это особенно важно в условиях чрезвычайного положения, в котором находится Эстония.

Спасибо, что вы с нами.

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