20.08.2019, 09:30

На Тартуском шоссе ограничено движение в связи с ликвидацией аварии водопровода


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На Тартуском шоссе ограничено движение в связи с ликвидацией аварии водопровода
Foto on illustratiivneFoto: TERJE LEPP

В связи с проведением работ по ликвидации аварии водопровода с вечера понедельника на Тартуском шоссе, на перекрестке с Леннуяама теэ по направлению из центра города будут закрыты две полосы движения, сообщает Раэпресс.

Движение из центра города будет организовано на второй полосе движения.

Аварийные работы продлятся до утра 21 августа.

Департамент коммунального хозяйства просит участников движения запастись временем и следовать указаниям временных средств организации движения.

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