20.08.2019, 09:30
На Тартуском шоссе ограничено движение в связи с ликвидацией аварии водопровода
В связи с проведением работ по ликвидации аварии водопровода с вечера понедельника на Тартуском шоссе, на перекрестке с Леннуяама теэ по направлению из центра города будут закрыты две полосы движения, сообщает Раэпресс.
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