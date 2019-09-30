На Таллиннском телевидении начали сокращать сотрудников
В понедельник, 30 сентября, восемь сотрудников Таллиннского телевидения получили уведомление об увольнении, включая двух ведущих, передает rus.err.ee.
В понедельник, 30 сентября, восемь сотрудников Таллиннского телевидения получили уведомление об увольнении, включая двух ведущих, передает rus.err.ee.
Член правления Таллиннского телевидения (TTV) Таави Пукк отказался называть имена сокращенных.
На прошедшей на прошлой пресс-конференции говорилось, что работу потеряет половина из 30 сотрудников Таллиннского телевидения. По словам Пукка, это худший вариант развития событий, но вполне возможно, что больше людей не придется увольнять.
Пукк отметил, что конкретные цифры, во что обойдется закрытие Таллиннского телевидения, должны быть известны к 21 октября.
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