На Таллиннском бизнес-форуме расскажут, как правильно искать работу

Учитывая непростую ситуацию с квалифицированными работниками, будет не лишним знать и понимать, какие у Кассы по безработице есть возможности и пособия для обучения и подготовки специалистов, в которых сегодня нуждаются работодатели.

На очередном Таллиннском бизнес-форуме, который пройдет 12 сентября, представитель Кассы по безработице Людмила Кондрашова расскажет о возможностях сотрудничества с данной организацией, о предлагаемых услугах, а также методах подбора и обучения персонала, в том числе работников, которые уже трудятся на предприятии.

Помимо этого, вы узнаете, в чем секрет ярмарок труда и карьеры и онлайн-ярмарок; как сопоставить спрос и предложение рабочей силы в вашем регионе и вашей сфере деятельности с помощью барометра занятости Кассы по безработице.

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