На таллиннских перекрестках установили зуммеры для слабовидящих

Как сообщил вице-мэр Калле Кландорф, зуммеры имеют разное звучание, сигнализирующее о том, в каком направлении можно пересекать перекресток.

Новые зуммеры установлены на пешеходных переходах на перекрестке Тартуского шоссе и улицы Кивисилла, Нарвского шоссе и улиц Пронкси и Йыэ, бульвара Эстония, Театральной площади и улицы Отса, на переходе у Эстонского драмтеатра, на перекрестках улиц Эндла и Канникезе, Эндла и Моони, Палдиского шоссе и улицы Хумала, бульвара Сыпрузе и улицы Коскла, улиц Лийвалайа и Лаутера, Лийвалайа, Юхкентали и Лембиту, Сыле и Эдала, Палдиского шоссе и улицы Моони, бульвара Сыпрузе и улицы Коскла, улиц Лийвалайа, Веэрении и Сюда и Лийвалайа, Парнуского шоссе и улицы Суур-Америка.