На таллиннских кладбищах установили новые контейнеры для сортировки отходов
На Рахумяэском кладбище установили более 300 новых контейнеров для отходов, образующихся на кладбищах, с возможностью сортировки, сообщает Раэпресс.
На Рахумяэском кладбище установили более 300 новых контейнеров для отходов, образующихся на кладбищах, с возможностью сортировки, сообщает Раэпресс.
На городских кладбищах долгое время нельзя было сортировать отходы, новые контейнеры исправят эту ситуацию. Цель - отдельно собирать биологические отходы (ветки, листва и т.п.) и другие бытовые отходы (упаковка от свечей, пакеты и т.п.). Для биологических отходов установлены зеленые ящики, для прочих - серого цвета. На них будет нанесен логотип Таллиннских кладбищ.
Новые контейнеры появятся также на кладбищах Лийва, Пярнамяэ и Хийу-Раху. В результате конкурса госпоставок новые контейнеры на кладбищах устанавливает компания OÜ Paadilaenutus. Договорная стоимость - 166 000 евро. В общей сложности будут установлены 1140 контейнеров объемом 600 литров и 554 контейнера объемом 240 литров.
Новые контейнеры с понятной разметкой сделают сортировку более удобной. Биологические отходы будут отправляться на Пярнамяэскую площадку для компостирования.
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