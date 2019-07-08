На Таллиннских Днях моря можно будет выйти в залив и приготовить рыбные блюда

13 и 14 июля на территории яхтенного порта Haven Kakumäe расположится популярная рыбная зона Информационного центра рыболовства. В рыбной зоне можно будет купить свежую рыбу и получить советы, какие блюда из нее можно самостоятельно приготовить дома. Любимый рыбный шеф-повар Владислав Коржец, который продемонстрирует свое мастерство в рыбной зоне вместе с сыном, пообещал, что в меню обязательно появятся блюда из салаки, потому что это эстонская национальная рыба. Детей в рыбной зоне ждет мастерская деревянных корабликов и рыб, а в воскресенье — игра виртуальной реальности, которая позволит поплавать под парусом в море, половить рыбу и прочувствовать жизнь рыбака.
На Таллиннских Днях моря затронут и тему окружающей среды. В субботу в порту Ванасадам в рамках программы центральной части Балтийского моря состоится семинар на тему морского мусора. Те, кто в выходные поедет в Пирита на морском такси из порта Ванасадам или Летной гавани, на пляже Пирита смогут принять участие в мероприятиях для всей семьи ”Береги море”.
Во время Таллиннских Дней моря будут совершаться поездки между разными портами, подробное расписание размещено на домашней странице Таллиннских Дней моря.
Поездки по заливу из порта Ванасадам, Летной гавани и яхтенного порта Haven Kakumäe. Начало и конец отправлений находятся в одном и том же порту.
Регулярные рейсы туда и обратно в направлениях Летная гавань — Найссаар, Летная гавань — Аэгна, Летная гавань — Какумяэ.
Морское такси туда и обратно в направлениях Ванасадам — Летная гавань, Ванасадам — Пирита, Пирита — Летная гавань, Летная гавань — Какумяэ.
Таллиннские Дни моря являются крупнейшим в Эстонии морским и семейным фестивалем, который ежегодно посещают более 100 000 человек. Всего в течение трех дней пройдут мероприятия в четырех портах: Ванасадам, Летной гавани, яхтенном порту Haven Kakumäe и порту Ноблесснера. Фестиваль пройдет с 12 по 14 июля, программу можно найти на http://www.tallinnamerepaevad.ee/ru/programm/
В «Питтсбурге» ждут возрождения Малкина. С ним ведут беседы
«Локомотив» снова заинтересовал Анте Чорич
В Петербурге пес спас брошенную новорожденную девочку
Ученые обнаружили связь между размером семьи и онкологией