На Таллиннских Днях моря можно будет выйти в залив и приготовить рыбные блюда

Порт Haven Kakumäe удивит двухдневной рыбной зоной, где Владислав Коржец вместе с сыном научат приготовлению рыбных блюд.

”Во всех четырех портах можно будет найти морские мероприятия, которые являются одновременно познавательными и занимательными”, — говорит морской координатор Таллиннских Дней моря Лаури Вяйнсалу. ”Только в первый день Дней моря в порту Ноблесснера гости смогут принять участие в морском тренинге ”Поход в старину” и познакомиться с историей викингов, в Ванасадам научат вязать морские узлы, а в Летной гавани состоится форум морских мыслителей на тему морской экономики. Это лишь некоторые примеры нашей разнообразной программы”, — уточнил Вяйнсалу.

Кроме того, Вяйнсалу отмечает, что в этом году на Днях моря есть уникальная возможность отправиться в море, чтобы посмотреть восход солнца и одновременно послушать концерт Meisterjaan. ”Выход из порта рано утром в 4 часа. Концерт на восходе солнца пройдет всего один раз, что сделает его еще более особенным”, — сказал Вяйнсалу.

Цель Таллиннских Дней моря — позволить выйти в море всем желающим. Так, 13 июня с 16 до 19 часов в Летной гавани в рамках проекта ”Особые яхтсмены” можно будет выйти в море на пара-парусниках. В проекте участвует олимпийская серфингистка Ингрид Пууста, держать руль и шкоты научит тренер парасборной Греции по яхтенному спорту Иаковос Кикианис. 13 и 14 июля все желающие смогут попробовать себя в парусном спорте как в Летной гавани, так и в яхтенном порту Haven Kakumäe, где в сотрудничестве с Союзом яхт-клубов Эстонии проводятся учебные поездки под парусом.