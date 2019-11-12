На Таллиннских детских площадках создаются условия для детей с особыми потребностями

В будущем году продолжится работа по созданию игровых и спортивных площадок, семейные игровые площадки будут устроены в соответствии с потребностями особых детей.

Инициатор проекта, вице-мэр Таллинна, курирующая сферы социальной опеки и здравоохранения, Бетина Бешкина отметила, что одной из составляющих городской среды является сеть современных игровых площадок, которая поддерживает здоровье и развитие как детей, так и взрослых.

”На современных площадках хотя бы некоторые элементы должны быть приспособлены к нуждам детей с особыми потребностями, — отметила Бешкина. — Мы хотим, чтобы в каждом районе города детские площадки предлагали бы разнообразные возможности для развития и игр, подходящие детям разного возраста и с разными потребностями. Игра помогает ребенку развиваться и физически, и психически, ведь он получает новый опыт, решает новые задачи. В то же время, это развивает и социальные навыки детей, что очень важно для их будущего”.

Руководитель НКО ”Особый мир” Юлия Столберова рассказала, что создание игровых площадок, подходящих для детей с особыми потребностями, — долгожданное начинание.