12.11.2019, 20:03

На Таллиннских детских площадках создаются условия для детей с особыми потребностями


EST 19
Vao küla mänguväljakud
Vao küla mänguväljakudFoto: Andres Putting

Таллинн продолжает строить и реконструировать детские площадки в разных районах города, создавая условия, подходящие детям с особыми потребностями и их семьям. В проекте городского бюджета на следующий год на строительство и реновацию игровых площадок предусмотрено выделить 1,3 миллиона евро, сообщает Раэпресс.

В будущем году продолжится работа по созданию игровых и спортивных площадок, семейные игровые площадки будут устроены в соответствии с потребностями особых детей.

Инициатор проекта, вице-мэр Таллинна, курирующая сферы социальной опеки и здравоохранения, Бетина Бешкина отметила, что одной из составляющих городской среды является сеть современных игровых площадок, которая поддерживает здоровье и развитие как детей, так и взрослых.

”На современных площадках хотя бы некоторые элементы должны быть приспособлены к нуждам детей с особыми потребностями, — отметила Бешкина. — Мы хотим, чтобы в каждом районе города детские площадки предлагали бы разнообразные возможности для развития и игр, подходящие детям разного возраста и с разными потребностями. Игра помогает ребенку развиваться и физически, и психически, ведь он получает новый опыт, решает новые задачи. В то же время, это развивает и социальные навыки детей, что очень важно для их будущего”.

Руководитель НКО ”Особый мир” Юлия Столберова рассказала, что создание игровых площадок, подходящих для детей с особыми потребностями, — долгожданное начинание.

”Мы считаем очень важным, чтобы в непосредственной близости от дома каждого ребенка была игровая площадка, на которой можно провести время с семьей, пообщаться и поиграть с другими детьми. В то же время, это поможет детям развить важные навыки общения и стойкость, — сказала Столберова. — Строительство таких площадок, на которых дети вне зависимости от своих особенностей могут вместе играть, следующий этап в формировании чувства общности в нашем обществе. Я считаю, что это важный шаг на пути к формированию терпимой среды без предрассудков”.

В следующем году будут реконструированы четыре площадки в Нымме и Хааберсти и две площадки в Ласнамяэ. На каждой из них планируется установить как минимум 1-2 элемента, которыми могли бы пользоваться люди с особыми потребностями. Две новые площадки появятся в Пирита, а в Ласнамяэ новая семейная площадка появится по адресу Юмера, 21б, а площадка для маленьких детей — по адресу Пунане, 17. В Мустамяэ построят площадку на улице Академия, 30. В районе Кесклинн будет реконструирована площадка по адресу Ластекоду, 32, появится площадка и в парке Таммсааре.

Предстоит основательная реконструкция семейной площадки пляжа Штромка. Планируется, что в городке можно будет передвигаться на инвалидной коляске, использовать разные панели для занятий и играть. Вся территория будет оснащена резиновым покрытием, чтобы обеспечить доступ людям с расстройствами двигательного аппарата. Появятся на площадке и тренажеры.

Uudiskirja Üleskutse
Читайте также: