На строительство скандальной церкви в Йыгева выделен миллион евро. Приход получал пособия и раньше

Почему церковь привлекла внимание, читайте ЗДЕСЬ.

В госбюджете следующего года отведен один миллион евро на строительство и оснащение Йыгеваского прихода Эстонской евангелическо-лютеранской церкви (EELK). Член Йыгеваского горсобрания и депутат Рийгикогу Айвар Кокк (Isamaa) пояснил, что в планах — построить общинный центр, который смогут посещать и пожилые люди, и люди с ограниченными возможностями, где будут проводиться концерты, свадьбы и похоронные службы.

”Поскольку строительство проходит на земле прихода, то мы номинально говорим о церкви. В строительном проекте написано, что это общинный центр с многофункциональными решениями. Также будут построены дворовые зоны и зоны отдыха”, — сообщил Кокк.

По его словам, гостендера на строительства центра еще не объявляли, поэтому пока неизвестно, во сколько обойдется строительство. ”Скорее всего, как раз не больше миллиона евро”, — отметил политик.

Йыгеваский приход и раньше получал государственную поддержку. В 2017 году налогоплательщик внес в религиозную жизнь Йыгева вклад в размере 40 000 евро, в следующем году — более 400 000, которые были выделены в результате распределения крышевых средств.

Кокк пояснил, что на эти деньги старую водонапорную башню перестроили в колокольню. ”Эти средства еще остались, поскольку строительство обошлось намного дешевле, чем предполагалось”, — добавил он.