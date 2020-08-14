На строительстве важнейшего перекрестка в Тарту приступили к уникальной для Эстонии операции

Четырехугольные коробки туннелей, вылитые из бетона в начале лета, теперь затвердели, и в строительстве можно приступать к следующему важному этапу, когда бетонные туннели весом 1200 тонн вдавливаются через земляную насыпь железнодорожного полотна на свои места.

”В условиях Эстонии использование уникальной и сложной технологии строительства туннелей необходимо в основном для того, чтобы железнодорожное и городское движение могло продолжаться на этой развязке по возможности с минимальными помехами. Обычно аналогичные туннели устанавливаются с помощью крана, что в данном случае означало бы демонтаж железной дороги на период выполнения подъемных работ и установки туннелей, а также закрытие улицы Рийа для автомобильного движения”, — пояснил вице-мэр Раймонд Тамм.

Туннели проталкиваются на свое место по одном, на установку одного туннеля потребуется примерно одна неделя. Когда туннели будут на своем месте, начнется их отделка изнутри. После проталкивания первого туннеля начнутся также подготовительные работы для строительства фундаментов под виадук для немоторизованного движения. В ходе работ на перекрестке сохраняется имеющаяся схема дорожного движения.

Реконструкция перекрестка улиц Рийа и Ваксали началась в апреле. Цель строительных работ — увеличить безопасность и удобство района для пешеходов и велосипедистов.

Предполагаемый срок завершения работ — начало 2022 года, работы ведет AS TREV-2 Grupp.