На строительном объекте в регионе Хельсинки вспышка коронавируса. Заразились семь эстонцев

Все контактировавших с вирусом и заразившихся сегодня утром отправили на карантин. Трое из зараженных — финны, семь — эстонцы, один — иракец и один — косовец, сообщает Ilta-Sanomat.

Один из зараженных — работник Lehto Group и 11 — субподрядчики в общей сложности с четырех предприятий.

"Объект под управлением эпидемиологического подразделения Хельсинки. Персонал объекта протестирован, и следующее тестирование через две недели", — сказал Ilta-Sanomat руководитель по персоналу Lehto Group Каарле Тёррёнен.

На объекте сейчас продолжается деятельность примерно на одну треть мощности из-за трудностей, которые связаны с карантином, летними отпусками и получением рабочей силы субподрядчиков.

О рисках заражения на строительных объектах и стесненных условиях проживания приезжающих в Эстонию строителей в Финляндии говорили всю весну. Помимо Lehto Group на этой неделе обнаружили случаи заражения в месте жительства девяти приехавших в Турку из-за границы строителей.

По словам Тёррёнена, ситуация для предприятия очень досадная, потому что на объектах предприятия, по его утверждению, придерживались очень строгих правил уже начиная с середины марта.

"Несмотря на то, что в остальном обществе начали отменять ограничения, у нас на объектах их не отменили", — сказал Тёррёнен.

Коронавирус SARS-CoV-2 Люди, которые подозревают у себя наличие коронавируса, должны позвонить на номер консультации семейных врачей 1220 (из-за рубежа +372 634 6630) или на созданный для вопросов по коронавирусу кризисный номер 1247 . В случае необходимости, нужно воспользоваться номером экстренной помощи 112 .

(из-за рубежа +372 634 6630) или на созданный для вопросов по коронавирусу кризисный номер . В случае необходимости, нужно воспользоваться номером экстренной помощи . Симптомы COVID-19 схожи с симптомами гриппа. Вирус может вызвать кашель , жар и затруднение дыхания . Лучшая защита от распространения заболевания - мыть руки и избегать контакта с людьми .

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